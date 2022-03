600 mil visitantes esperados na Feira de Março

Está de regresso a maior mostra económica da região de Aveiro. A Feira de Março abre portas no dia 25 de março, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, depois de dois anos de interregno, devido à pandemia.

“Alegria, música, cultura, gastronomia… tudo o que faz parte da Feira de Março tem que continuar a fazer parte da nossa vida”, realçou o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, esta segunda-feira, estimando a entrada de 600 mil visitantes neste regresso tão esperado da Feira de Março.

“Há dois anos, tínhamos tudo pronto para o arranque da feira e tivemos forçosamente que a cancelar. Por esse motivo, procurámos compensar as empresas que estavam inscritas em 2020 e que vão marcar presença este ano, com um desconto de 50%.”

De maneira a garantir a estabilidade financeira do evento, a autarquia aveirense comparticipa o certame com 250 mil euros (cerca de 45% do orçamento total, que ascende aos 550 mil euros).

Entrada gratuita aos domingos

Aquela que é uma das feiras mais antigas do país – vai já na 586.ª edição – terá 32 dias, com início às 11h do dia 25 de março e encerramento às 22h do dia 25 de abril. A ocupação do recinto é total, com a presença de 237 empresas, de todos os setores: de exposição, comercial e de diversão.

Ao longo de um mês, haverá 11 grandes concertos, a que se somam cerca de uma centena de espetáculos promovidos por associações do Município.

As entradas são pagas nos dias dos concertos (2 ou 3 euros) e os domingos sem bilhete vão continuar.

Cartaz

25 março: April Ivy

26 março: Plutónio

1 abril: Banda do filme Variações

2 abril: Aurea

8 abril: HMB

9 abril: Anjos

15 abril: DJODJE

16 abril: Ana Malhoa

18 abril: Arraial Popular com Ganda Maluco, João Claro, Kit Carlos e Nel Monteiro

22 abril: Julinho KSD

23 abril: David Carreira