Anadia: Bem-me-quer celebra 10 anos a cuidar de clientes e suas famílias

A Bem-me-quer, empresa que presta serviços de apoio domiciliário, celebrou o 10.º aniversário no dia 19 de março. Atualmente, esta empresa sediada na Malaposta, Anadia, tem um leque de serviços especializados e diversificados, ao dispor dos clientes, atuando de acordo com um plano de desenvolvimento individual previamente elaborado de acordo com as necessidades da pessoa e/ou família.

A assistente social, Margarida Santiago, e Soraia Coelho, psicóloga da Bem-me-quer, afirmam que “todo este percurso de sucesso e dedicação apenas foi possível pela capacidade de trabalho de todos os colaboradores que diariamente contribuem para um serviço de valor acrescentado, que permite o bem-estar físico e psicológico dos nossos clientes e famílias”.

Além do apoio domiciliário 24h, que contempla toda a rotina e necessidades básicas do cliente e/ou família, a empresa também tem ao dispor profissionais de saúde especializados nas áreas de gerontologia, psicologia, enfermagem, fisioterapia, terapia da fala e medicina, que procuram dar resposta às necessidades de todos.

“Até ao momento, apoiámos mais de 200 famílias que nos procuram para lhes dar suporte permanente ou temporário, para apoio domiciliário ou para a realização de sessões individuais de estimulação cognitiva.

