Bombeiros: Câmara da Mealhada vai fardar Equipas de Intervenção Permanente

O presidente da Câmara da Mealhada assinalou o Dia Internacional da Proteção Civil, esta terça-feira, com a visita às duas corporações de bombeiros do concelho – Mealhada e Pampilhosa -, ouvindo as suas necessidades e adiantando que a autarquia irá financiar o novo fardamento das quatro Equipas de Intervenção Permanente (EIP) existentes.

A visita às duas corporações do concelho – Bombeiros Voluntários da Mealhada e Bombeiros Voluntários da Pampilhosa – foi “para reconhecimento do serviço prestado às populações, pelo empenho de tantos homens e mulheres que escolheram uma profissão difícil de entrega e de proteção da comunidade”, sublinhou o presidente da Câmara da Mealhada.

António Jorge Franco anunciou ainda que levará à próxima reunião de câmara a proposta de dotar as EIP de novo equipamento/ fardamento. “É importante que as corporações saibam que têm no município um parceiro e a disponibilidade de apoio sempre que tal for possível”, afirmou.

Ambas as corporações contam com duas EIP, equipas de bombeiros profissionais focados na intervenção inicial de socorro, criadas em 2009 e em 2021.

Estes equipas resultam da celebração de protocolos entre as associações de bombeiros, a Câmara Municipal da Mealhada e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Aos bombeiros cabe a gestão e recrutamento dos profissionais, enquanto a autarquia e a ANEPC partilham o custo dos salários destes profissionais.