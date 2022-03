Importância da Floresta e da Água assinalados em Anadia

Lagoa do Paul, em Ancas, vai ser palco de ação dirigida a alunos do 1.º CEB.

O Município de Anadia, através do Gabinete Técnico Florestal, vai assinalar o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Água, que se celebram, respetivamente, a 21 e 22 de março, com a realização de uma atividade de sensibilização e informação, no âmbito da preservação e promoção da conservação dos recursos naturais.

A atividade vai ter lugar, no próximo dia 21 de março, na Lagoa do Paul de Ancas, envolvendo os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Centro Escolar de Paredes do Bairro. A ação tem por objetivo sensibilizar a população escolar para a importância da árvore e do espaço florestal, enquanto recurso natural renovável, reconhecendo-o, cada vez mais, como um ecossistema de primeira importância para a produção de bens e prestação de serviços.

A ação consiste na realização de um percurso temático a pé pela floresta, através de um circuito previamente definido, com paragens em vários locais estratégicos onde serão representadas e explanadas algumas das profissões ou atividades que estão diretamente ligadas à Floresta, assim como os recursos que são produzidos pela natureza.

Os temas a abordar focam a flora e a fauna portuguesa, as funções da floresta, a importância e o valor da floresta para o Homem, as profissões e as atividades florestais e os benefícios sociais, económicos e ambientais que uma floresta oferece.

A iniciativa será desenvolvida em colaboração com a Associação Florestal do Baixo Vouga, os Bombeiros Voluntários de Anadia e a GNR (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente).