Museu Marítimo de Ílhavo lança “Páscoa no Museu” para crianças

De 12 a 14 de abril, o Museu Marítimo de Ílhavo oferece às crianças três dias de atividades, através do programa “Férias Divertidas – Páscoa no Museu”.

Com o objetivo de explorar as várias exposições patentes no Museu Marítimo de Ílhavo, este espaço museológico vai promover atividades para crianças durante a pausa letiva da Páscoa. Assim, de 12 a 14 de abril, entre as 14h às 17h, há diversas atividades a acontecer nas instalações do Museu.

No primeiro dia, terça-feira, 12 de abril, há uma Oficina de Pintura e o jogo “A descoberta das obras do Museu”.

No dia 13, quarta-feira, a temática debruça-se sobre a nova exposição temporária “Bot’Abaixo”. As crianças são convidadas a realizar uma visita-jogo e uma Oficina de construção de barcos.

As atividades terminam na quinta-feira, dia 14. Nesta data, o destaque vai para a exposição “Peixografia”. As ações programadas são a Oficina de Histórias e uma Visita Técnica ao Aquário dos Bacalhaus, onde é possível conhecer os bastidores do grande tanque do Museu Marítimo de Ílhavo.

A participação nas atividades tem um custo de 5 euros por dia ou 12 euros para os três dias.

O programa completo das “Férias Divertidas – Páscoa no Museu” pode ser consultado no website do Museu Marítimo de Ílhavo.

As inscrições podem ser realizadas no Museu Marítimo de Ílhavo, até ao dia 8 de abril.