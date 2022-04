“Tanto Mar” regressa ao Museu Marítimo de Ílhavo

No sábado, dia 30 abril, o programa “Tanto Mar” oferece várias atividades no Museu Marítimo de Ílhavo – conversas, navegação com os atros e uma oficina. As inscrições são gratuitas.

As “Conversas de Mar” estão de regresso ao Museu Marítimo de Ílhavo. No “Tanto Mar!” de abril, Ana Maria Lopes e Inês Chambers de Sousa Amorim falam do seu papel como madrinhas de navio da pesca do bacalhau e dos dias festivos de bota-abaixo. O tema da conversa “As ofertas das madrinhas de navio” relaciona-se com a exposição “Bot’Abaixo”, patente até ao dia 8 de maio.

Na atividade “Navegar com os Astros”, os participantes são desafiados para uma navegação astronómica e são convidados a entrarem na Sala dos Mares.

Na oficina “Nós de modelismo”, os participante maiores de 12 anos aprendem a fazer porta-chaves com nós.

As inscrições para as atividades do “Tanto Mar” são gratuitas e podem realizar-se através do número de telefone – 234 329 990 – e do endereço de e-mail – visitas.mmi@cm-ilhavo.pt.