Equipa S18 Feminina do Moita Rugby Clube é campeã nacional de sevens

É o 5.º título nacional do clube e o 2.º para o rugby feminino do MRC Bairrada.

A equipa S18 Feminina do Moita Rugby Clube (MRC Bairrada) deslocou-se no passado sábado a Loulé, para jogar a última jornada do circuito nacional de sevens. A equipa bairradina acabou mais uma etapa sem qualquer derrota, vencendo a equipa da casa por 46-0 e logo depois venceu a equipa leonina do Sporting por 45-0.

Com estes resultados, a equipa bairradina venceu todos os jogos do circuito nacional, tornando-se campeã nacional.

Este é o 5.º título nacional do clube e o 2.º para o rugby feminino do MRC Bairrada.

Jogadoras: Inês Santos, Leonor Pais, Andreia Soeiro, Alícia Soeiro, Lua Braz, Mariana Silva, Maria Almeida, Matilde Almeida e Maria Dias

Treinadores: Pedro Santos e Rui Rodrigues