Quinta dos Abibes apresenta a nova colheita Espumante Baga Rosé 2020

Trata-se de um espumante com sabor definido, frutado e com frescura crocante e persistente, ideal para os momentos de descontração e petiscos que o verão nos proporciona.

A Quinta dos Abibes apresenta a nova colheita de Espumante Baga Rosé 2020, uma das referências mais especiais desta quinta da Bairrada.

“Em Portugal, os vinhos espumantes ainda são altamente percecionados como opções exclusivas de celebrações e brindes. Esta nova colheita da Quinta dos Abibes é uma proposta versátil que permite acompanhar todas os pratos de uma refeição, dado o seu perfil harmonioso, a bolha fina e a frescura marcadamente crocante”, explica Francisco Batel Marques, proprietário e vitivinicultor da Quinta dos Abibes. “O espumante Baga Rosé é uma excelente opção para os simples momentos de descontração e petiscos que o verão nos proporciona, fresco e descontraído. É ideal para refrescar e desfrutar do bom tempo em boa companhia”, acrescenta.

Para a produção desta nova colheira, foi aproveitado apenas cerca de 40% do rendimento da uva, elaborada com 100% de uvas da casta Baga e espumantização pelo método clássico. Com uma produção de 4000 garrafas, este vinho espumante estagiou durante doze meses em cave e três meses após degorgement, apresentando um aspeto límpido, bolha fina, persistente e mousse delicada. Com notas aromáticas de frutos vermelhos, onde se destaca a groselha, o mirtilo e algum morango, este equilibrado espumante de cor rosado salmão surge harmonioso com sabor definido e frutado, primando pela frescura bastante crocante e persistente.

Destaca-se como companhia perfeita para momentos de lazer, enquanto aperitivo ou sugestão ideal para pratos mais frescos, perfeito para uma época de tempo quente, finais de tarde e para o tão esperado regresso dos momentos de convívio.

Esta colheita está disponível em garrafeiras em todo o país com um preço de venda recomendado de 13,50 euros, apresentando uma excelente relação qualidade/preço.