Câmara de Vagos adquire barco de arte xávega

Esta aquisição insere-se no projeto turístico do município, justificou o autarca vaguense.

Foto de arquivo

A Câmara de Vagos já é proprietária de um barco de arte xávega e de todos os apetrechos de pesca, para fins turísticos e para um futuro museu desta temática, anunciou o presidente da Câmara de Vagos.

Silvério Regalado, que falava na inauguração do Espaço Bairrada na Praia da Vagueira, justificou que aquela aquisição insere-se no projeto turístico do município, que “não é só manter as duas atuais companhas a trabalhar – e por isso temos também reforçado o apoio financeiro às nossas companhas – mas termos também a terceira companha que funcionou até há uns anos atrás, do senhor Maltez, por isso adquirimos os apetrechos de pesca e o barco ‘Vencedor’ para fazer parte do espólio da Câmara e para aquilo que será o futuro museu de arte xávega , que é um projeto antigo que temos”, explicou.

O edil vaguense comentou ainda que a Câmara tem feito tudo para preservar as duas companhas, porque “achamos que melhor que ter um museu para recordar o passado, é termos as companhas a trabalhar para que as pessoas possam ver, no presente, esta atividade”.

Neste âmbito, a autarquia, com a EPADRV, estão a cuidar e a treinar para a arte xávega quatro animais de raça marinhoa para ajudar futuramente neste projeto turístico.