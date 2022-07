PME Líder: Prilux é pioneira em programadores, controladores de rega e fertirrigação

Com origem na firma J.Prior, a Prilux foi fundada em 1992, sendo pioneira no fabrico de artigos plásticos para rega por aspersão. Ao longo destas três décadas, a Prilux desenvolveu produtos, criou uma rede de distribuição e tornou-se instalador de uma vasta gama de produtos e equipamentos como estufas, sistemas de rega, fertirrega e estruturas para retenção de água, que transformaram verdadeiramente a experiência diária no ambiente agrícola.

Apesar de ter, também, uma área de metalomecânica, o foco da empresa continua a assentar nos projetos agrícolas. “Desde simples tubagens e acessórios, até aos produtos mais complexos, como eletroválvulas, sistemas de filtragem automática, todo o tipo de controle ambiental e controle de regas, sensores… conseguimos um projeto completo, em que cerca de 80 por cento é fabrico e desenvolvimento próprio”, realça o administrador Jorge Neto.

De um vasto leque de produtos, o empresário destaca os programadores, controladores de rega e fertirrigação.

