Oliveirense Rafa Rodrigues conquista Taça Intercontinental sub-20 pelo Benfica

A equipa de Sub-20 do SL Benfica, onde milita o oliveirense Rafael Rodrigues, conquistou a primeira edição da Taça Intercontinental sub-20. A equipa portuguesa bateu, em pleno estádio Centenário, no Uruguai, o Peñarol por 1-0, com um golo de Luís Semedo. Rafa Rodrigues foi um dos 22 jogadores convocados por Luís Castro.

O ambiente nas bancadas era hostil, com mais de 40 mil adeptos uruguaios a apoiar a equipa da casa, mas as águias não se deixaram intimidar e mostraram desde muito cedo que estavam dispostas a discutir o título intercontinental.

Rafa Rodrigues, lateral esquerdo de 20 anos, natural de Oliveira do Bairro, e um dos capitães desta equipa do Benfica, dedicou o triunfo a Fernando Chalana, recentemente falecido. “Estamos muito felizes, o objetivo era levar o troféu para o nosso museu. A vitória é dedicada ao Fernando Chalana, uma pessoa muito importante para nós e para o país”, manifestou o bairradino.

O Benfica e Rafa Rodrigues somam assim a Taça Intercontinental à Youth League, conquistada em abril.