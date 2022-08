Sofia Escobar sobe ao palco sábado, na Curia

O espetáculo “Musical na Vertical” com Sofia Escobar vai ter lugar, no próximo dia 3 de setembro (sábado), pelas 21h30, na Curia. O evento, no âmbito do projeto “Fora da Caixa”, conta ainda com a participação de Filipe Moura e Carolina Puntel, com acompanhamento da Orquestra Jazz do Centro.

A entrada é livre.

Num edifício histórico e simbólico para o território, designadamente na fachada do Palace Hotel da Curia, património classificado como de interesse público, criar-se-á um espetáculo musical com várias performances acrobáticas, como a dança vertical, tecidos verticais e muitos outros momentos de extrema beleza.

O projeto da cultura em rede “Fora da Caixa” envolve os municípios de Anadia, Oliveira do Bairro e Tábua. Visa a implementação de um projeto destinado à promoção, qualificação e valorização do património histórico, cultural e natural, material e imaterial, enquanto suporte de diferenciação e competitividade dos territórios, contribuindo para a alavancagem da atividade cultural e turística enquanto elemento fundamental da coesão social e económica.

A programação cultural centra-se num conceito de itinerância com eventos inovadores envolvendo as associações locais e outros agentes que, devido à pandemia de COVID-19, viram a sua atividade bastante reduzida, criando oportunidades e alavancando o desenvolvimento económico e social dos territórios.