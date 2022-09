Oiã vai ter um festival de ilusionismo em 2023

Não é ilusão nem acontece “por magia”. Oiã vai ser palco de um Festival de Ilusionismo em 2023, mas fruto de um trabalho que tem vindo a ser alicerçado, pela Associação Jovem Oianense (AJO) e em particular por Vasco Esperança, sócio-fundador e presidente da Mesa de Assembleia da AJO desde a sua fundação.

Há cerca de três décadas que o ilusionismo acompanha este oianense, que tem espalhado magia em festas e eventos da região. A sua experiência e know-how levaram-no a sugerir um espetáculo à AJO.

O primeiro espetáculo de ilusionismo surge em 2019. Não sabendo, de antemão, qual seria a aceitação por parte do público, optou-se por fazer apenas um espetáculo com dois ilusionistas. Em 2020 e 2021, o evento sofreria uma paragem em virtude da pandemia de Covid-19, sendo retomado este ano, em abril, contando já com três ilusionistas – Lanydrack e Faty, Manolo Cayetano e Vasco Esperança -, com diferentes estilos de apresentação e de ilusões. Aproveitando a dinâmica e a logística, a própria Junta de Freguesia de Oiã promoveu espetáculos de magia de rua, no dia do espetáculo principal. E assim começou a esboçar-se a ideia de um festival.

“A adesão foi sempre fantástica. No primeiro ano, o feedback foi extremamente positivo, superando as expectativas de todos e prova disso é o espetáculo de 2022, em que esgotámos a lotação do Auditório da Junta de Freguesia de Oiã uma semana antes.”

Para 2023, está então previsto o Festival de Ilusionismo “Oiã Mágico”. O programa do evento será alargado e incluirá espetáculos, magia de rua, workshops de iniciação ao ilusionismo e conferências para ilusionistas. “Dado o sucesso dos eventos anteriores, entendemos que se poderia elevar a fasquia, aproveitando o ímpeto da adesão, bem como a centralidade e as boas acessibilidades que Oiã proporciona, e apostar também em atividades para a comunidade mágica.”

