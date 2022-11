Animação de Natal regressa a Anadia com muitas propostas

Pista de Gelo, Snowtubing, Mercadinho de Natal e a Casa do Pai Natal são algumas das propostas do município para a quadra natalícia em Anadia.

A programação da animação de Natal em Anadia vai decorrer entre 1 de dezembro e 7 de janeiro.

A “Paixão pelo Natal” está assim de regresso ao concelho com um vasto conjunto de atividades, desde a Pista de Gelo, passando pelo Snowtubing, Mercadinho de Natal, Casa do Pai Natal, Espetáculos Infantis, Gala de Natal, terminando com o concerto de Ano Novo.

Snowtubing e Pista de Gelo

A iluminação de Natal, que embelezará as principais artérias da cidade de Anadia nesta quadra, será ligada, pelas 18h, do dia 1 de dezembro.

A Pista de Gelo, Snowtubing, Mercadinho de Natal e a Casa do Pai Natal, estarão localizados no Parque Urbano da Cidade.

A abertura está programada para as 15h com um espetáculo de patinagem artística, na Pista de Gelo, pela Secção de Patinagem Artística da Associação Recreativa e Cultural de Vilarinho do Bairro e ainda muita animação.

Gala de Natal

A Gala de Natal está agendada para o dia 3 de dezembro (sábado), pelas 21h, no Pavilhão de Desportos de Anadia.

Um espetáculo que conta com a participação de várias associações culturais e recreativas do concelho, que protagonizarão momentos de música, folclore, dança, teatro e poesia.

A entrada é gratuita, contudo os bilhetes devem ser levantados nos seguintes locais: Cineteatro Anadia, Piscinas Municipais, Biblioteca Municipal, Posto de Turismo da Curia, Velódromo Nacional e Museu do Vinho Bairrada.

As festividades da quadra natalícia terminam, no dia 7 de janeiro, com o Concerto de Ano Novo, no Cineteatro Anadia, este ano protagonizado pelos grupos corais do concelho.

Integrado ainda neste programa natalício, o Município de Anadia, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, promove, novamente o Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia, entre 1 de dezembro e 5 de janeiro. Ao todo, serão atribuídos 150 prémios no valor de 100 euros cada. Uma iniciativa que pretende levar os anadienses a realizarem as suas compras, junto do comércio local do concelho.