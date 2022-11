Vasco d’Avillez vai ser o novo confrade de honra dos Enófilos da Bairrada

Confrade de honra foi eleito “Personalidade do Ano” pela Associação dos Municípios Portugueses com Vinho, em 2016.

Reunida em Assembleia Geral no dia 10 de novembro, a Confraria dos Enófilos da Bairrada aprovou os novos confrades a entronizar no XLIV Capítulo, que terá lugar no próximo dia 26, como é tradição, no Palace Hotel do Bussaco.

Este ano, a homenagem maior e entronização como Confrade de Honra recai sobre uma grande personalidade do vinho em Portugal, Vasco d`Avillez.

Nascido em Cascais, em 1948, possui cidadania portuguesa e canadiana. Licenciou-se em Ciências Sociais e Políticas, na Universidade Técnica de Lisboa, em 1973. Filiado em diversas confrarias portuguesas, entre as quais a Confraria do Vinho do Porto, foi eleito no ano 2000 Presidente da ViniPortugal, onde serviu por três mandatos. Serve os vinhos portugueses há mais de 5 décadas e é uma das mais importantes e interventivas personalidades do setor em Portugal.



A cerimónia em que serão entronizados o Confrade de Honra, o de Mérito e os Efetivos terá formalmente lugar no Palace do Bussaco, encontrando-se abertas as inscrições para o Jantar do Capítulo, mediante contacto via mail – confrariabairrada@sapo.pt – ou contacto telefónico para a Rota da Bairrada – 231 503 105.