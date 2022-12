Clínica Evoluir comemora 25 anos e quer continuar a fazer a diferença na Bairrada

Sala de terapia ocupacional e psicomotricidade foi amplamente renovada com equipamentos mais diversificados no sentido de dar resposta a estas duas áreas de desenvolvimento.

Oliveira do Bairro

A clínica Evoluir celebrou na passada sexta-feira, dia 25, o seu 25.º aniversário, juntando a sua equipa clínica, colaboradores e algumas das entidades parceiras numa visita às instalações renovadas e jantar comemorativo.

“O projeto Evoluir surgiu com o objetivo de intervir de forma multidisciplinar na área da saúde e educação em crianças, jovens e adultos que de alguma forma apresentam alterações no seu desenvolvimento global, sendo pioneiros como entidade privada”, destaca a diretora Paula Henriques.

Iniciou com consultas em quatro áreas: terapia da fala, psicologia, psicomotricidade e apoio pedagógico especializado, direcionadas a crianças com lacunas ao nível do desenvolvimento da aprendizagem, linguagem, comportamento e motricidade, mas rapidamente começou a verificar a necessidade em dar resposta a dificuldades mais específicas.

A procura em alargar o âmbito de intervenção aos jovens e adultos e dar resposta às solicitações por parte das consultas de especialidade dos hospitais, especialistas, tribunais, instituições, professores e público em geral, impulsionou à mudança de instalações, aumento do espaço e alargamento das áreas de intervenção, passando a dar resposta também ao nível da terapia ocupacional, consulta de pedopsiquiatria, psicologia clínica, neuropsicologia e orientação vocacional e profissional.

Paula Henriques, obviamente satisfeita, confirmou que o “Evoluir continuou a crescer ano após ano procurando ajudar o outro a ultrapassar as suas dificuldades e diferenças, a desenvolver novas aptidões e a fornecer ferramentas para o crescimento e desenvolvimento dos que nos rodeiam” e continuou “atualmente, a sua intervenção não se centra unicamente na clínica em Oliveira do Bairro, já que realiza intervenções em diversas instituições, domicílios e ainda online”.

Segundo a diretora, “além da sua intervenção, o Evoluir tem primado pela constante formação e especialização da sua equipa clínica, apostando também em ações de formação aos pais e demais interessados, assim como, nas instituições parceiras em áreas temáticas de seu interesse”.

Com o aproximar do mês em que se comemoram os 25 anos da Clínica, a direção resolveu voltar a apostar na renovação e remodelação dos espaços internos, criando novas salas, nomeadamente a sala de estimulação multissensorial. Esta sala é um local com luz, sons, cores, texturas e aromas, onde através de estímulos controlados é possível ativar os sentidos primários – audição, visão, olfato, paladar e tato – assim como o sentido propriocetivo e vestibular, promovendo o conforto e autocontrolo necessários para atividades de estimulação que ajudam a aprender, tolerar e integrar diversas situações/sensações de forma estável e autónoma.

Também a sala de terapia ocupacional e psicomotricidade foi amplamente renovada com equipamentos mais diversificados no sentido de dar resposta a estas duas áreas de desenvolvimento.

Paula Henriques refere ainda que “este longo percurso não teria sido possível sem a dedicação, profissionalismo e empenho diário da nossa equipa clínica, famílias, parceiros e colaboradores e, de todos aqueles que confiaram em nós ajudando-nos a Evoluir também”.