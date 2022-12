Praia de Mira prepara-se para o Réveillon RFM

Na praia de Mira já se sente a azáfama da Passagem de Ano com a montagem das infraestruturas de apoio ao evento.

Este evento, que já é uma referência na região centro e no país, que conta com o “carimbo” da RFM, uma das grandes rádios nacionais, espera milhares de pessoas na noite mais longa do ano.

O Réveillon RFM Praia de Mira 2022/2023, promete uma grande noite de Passagem de Ano e um fim de semana de muita adesão à Praia de Mira. O programa para a noite de fim de ano começa com a atuação do grupo Funil & Abelhinha a partir das 22h30, seguindo-se um espetáculo piromusical sob o espelho de água da Barrinha da Praia de Mira, que irá assinalar a entrada em 2023. De seguida, sobem ao palco os D.A.M.A., que irão animar a entrada do novo ano, seguidos do DJ Raul Lemos, por volta das 2h e dos DJ’s Rich&Mendes, às 4h.

Condicionamentos ao trânsito na passagem de ano

A partir de hoje, até dia 1 de janeiro, o trânsito estará condicionado a pesados na Avenida Infante do Henrique, a partir do entroncamento com a Avenida da Barrinha.

A partir das 18h do dia 31 de dezembro até ao início da manhã do dia 1 de janeiro, o trânsito vai estar cortado e/ou condicionado nas seguintes vias:

Trânsito cortado na Avenida Cidade Coimbra, a partir do cruzamento com a Rua Osso da Baleia

Trânsito cortado na Rua Vasco da Gama e na Avenida Infante D. Henrique

A Rua Osso da Baleia e a Rua Manuel Estrela terão a circulação rodoviária apenas num sentido

A Rua Raul Brandão terá o sentido de trânsito invertido

Na Avenida Arrais Batista Cera, entre o cruzamento com a Rua Raul Brandão e a Avenida Infante D. Henrique, a circulação rodoviária será realizada nos dois sentidos.

A organização sinaliza como possíveis estacionamentos a Avenida Arrais Batista Cera, o parque estacionamento do Lago do Mar (junto ao Campo de Futebol do GDPM Touring 1970), a zona de estacionamentos junto aos Parques de Campismo e o Parque de Estacionamento da Igreja.