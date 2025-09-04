Praia de Mira: 26.ª Mostra Gastronómica da Gândara de 11 a 14 de setembro

Sabores, artesanato, música e muita animação. É este o cardápio para a 26.ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara, um evento que decorre de 11 a 14 de setembro, no Largo da Barrinha, na Praia de Mira. Promovida pela Câmara Municipal de Mira, a Mostra afirma-se como uma referência regional na valorização da identidade gandaresa.

Ao longo de quatro dias, o público pode degustar pratos típicos preparados por várias associações, restaurantes e espaços locais: Associação Abrigo de Carinho, Café Canudo, Churrasqueira “O Cuco”, Comissão de Melhoramentos da Praia de Mira, GDPM Touring 1970, Pátio do Tabuinhas e Prazo – Mercearia e Casa de Comer.

A Mostra integra também a oficina “Saberes e Sabores”, onde confrarias gastronómicas partilham conhecimento e tradições, aproximando os visitantes da autenticidade cultural gandaresa e um cartaz musical diversificado, com atuações no palco principal e no cenário único da Barrinha.

Além da gastronomia e música, a Mostra recebe ainda momentos culturais, como a apresentação do livro “Estórias da Nossa História”, reafirmando o compromisso do evento em valorizar as tradições, mas também em projetar a identidade cultural do concelho.

A entrada é livre.