Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura no Cineteatro Anadia

Os vencedores irão representar o Município de Anadia na Fase Intermunicipal do CIL, a 1 de abril, em Ovar.

A Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), promovido pelo Município de Anadia, vai ter lugar, no próximo dia 3 de março, pelas 18h, no Cineteatro Anadia.

A Fase Municipal conta com a presença de alunos dos 1.º, 2.º, 3.º Ciclos, Ensino Secundário e Centro Qualifica, apurados na Fase de Escola, que acontece a 1 de fevereiro, no Agrupamento de Escolas de Anadia, Colégio Nossa Senhora da Assunção, na Escola Profissional de Anadia e no Centro Qualifica.

Os participantes da Fase Municipal prestarão provas de leitura e de compreensão, em palco, sobre as obras selecionadas para os quatro ciclos de ensino: “A casa grande” de João Manuel Ribeiro (1.º CEB), “Os piratas” de Manuel António Pina (2.º CEB), “A lua de Joana” de Maria Teresa Maia Gonzalez (3.º CEB e Qualifica) e “A saga de um pensador” de Augusto Cury (Secundário).

O júri do concurso será composto por representantes da Rede de Biblioteca Escolares, da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e de um escritor da região de Aveiro.

De referir que os primeiros e os segundos lugares da Fase Municipal, por cada nível de ensino, recebem um prémio pecuniário. Os vencedores irão ainda representar o Município de Anadia na Fase Intermunicipal do CIL que, este ano, terá lugar no Município de Ovar, a 1 de abril.

O concurso escolar, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), é dirigido a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada dos 11 municípios que integram a CIRA e tem como propósito principal estimular nos alunos o gosto pelo livro e pela leitura, contribuindo assim para o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura.