Militar da GNR natural de Oliveira do Bairro espancado com violência em Tomar

Militar foi atingido com objeto cortante na face e no corpo, obrigando a tratamento hospitalar.

Um militar da GNR, natural de Oliveira do Bairro, em serviço no Posto de Alcanena, foi agredido com violência no exterior de um bar/discoteca na cidade de Tomar, na madrugada do passado sábado.

Segundo apurámos, o militar oliveirense estava naquele local de diversão noturna – não estando de serviço – e terá tentado auxiliar uma colega militar (que também não estava de serviço), que supostamente estava a ser agredida por dois homens, que terão mesmo chegado a apertar o pescoço à militar.

O colega foi em seu socorro e, já no exterior do estabelecimento, acabou por ser agredido com violência, com os suspeitos a recorrerem a um objeto cortante (copo ou uma garrafa partida) para agredir o militar.

O militar oliveirense sofreu vários cortes (face e resto do corpo), tendo sido encaminhado para o hospital para tratamento, suturado com dezenas de pontos.

As autoridades estão a investigar o assunto.