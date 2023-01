Homem de 27 anos detido em Águeda por suspeita de tráfico de droga

Durante uma ação de fiscalização rodoviária em Oronhe, as autoridades acabariam por apreender haxixe e cocaína, seguindo-se uma busca à residência do indivíduo.

Um homem, de 27 anos, foi detido, pela GNR de Águeda, na passada sexta-feira, pela suspeita do crime de tráfico de droga. Numa ação de fiscalização rodoviária em Oronhe, os militares verificaram que a viatura circulava sem inspeção nem seguro de responsabilidade civil. Durante as diligências, as autoridades acabariam por apreender haxixe e cocaína, seguindo-se uma busca à residência do indivíduo.

A ação policial culminou com a apreensão de 19 doses de cocaína; 76 doses de haxixe; 300 euros em numerário; um bastão extensível; um petardo; uma balança de precisão; e duas facas com resíduos de haxixe.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.