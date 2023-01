Município de Ílhavo atribui 31 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior

O Município de Ílhavo vai atribuir 31 bolsas de estudo para estudantes do ensino superior residentes no Município, num investimento global de 41.217 euros. Cada estudante irá auferir 10 prestações mensais (de outubro de 2022 a julho de 2023) no valor de 132.96 euros.

“O acréscimo ao número de bolsas a atribuir anualmente teve como prossuposto a necessidade das famílias que viram os seus rendimentos diminuídos resultantes da conjuntura económica atual”, revela a autarquia em nota enviada à comunicação social, onde se lê ainda que a medida “espelhar o compromisso social inerente à missão de serviço público, permitindo às famílias dos jovens estudantes um atenuar nos significativos e elevados encargos financeiros que o ensino superior contempla e que a Ação Social Escolar Superior não satisfaz totalmente, ao contrário do que se verifica no Ensino Obrigatório (Secundário) onde, apesar de alguns constrangimentos, os encargos são menores e os apoios sociais mais acessíveis e generalizados”.

A cerimónia de entrega das bolsas de estudo terá lugar no próximo dia 10 de fevereiro, às 18h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.