Quinta do Ega (Vagos) foi palco da prova distrital do Corta-Mato Escolar

Realizou-se na manhã de quarta-feira, dia 8 de fevereiro, na Quinta do Ega, centro da vila de Vagos, a fase CLDE Aveiro do Corta-Mato Escolar, numa organização do Desporto Escolar com o apoio do Município de Vagos.

A festa do desporto, este ano, contou com a participação de mais de 1300 alunos, que chegaram com uma grande vontade de se apurar para os campeonatos nacionais, que terão lugar em Vale de Cambra, nos dias 10 e 11 de março.

Foi uma manhã em cheio com o Município de Vagos a ser a capital do Corta-Mato Escolar, no Distrito de Aveiro, onde, das provas realizadas, resultaram as seguintes classificações:

Infantis A feminino

1º Leonor Marques – EB Castro Matoso, Oliveirinha

2º Benedita Silva – EB Professor Doutor Egas Moniz, Avanca

3º Marta Raquel – EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

Infantis A masculino

1º Henrique Miranda – EB da Gafanha da Encarnação, Ílhavo

2º Martim Silva – EB Castro Matoso, Oliveirinha

3º David Cherepov – Esc. Sec. Dr. José Macedo Fragateiro, Ovar

Infantis B feminino

1º Beatriz Silva – Esc. Sec. Albergaria-a-Velha

2º Laura Bento – EB João Afonso, Aveiro

3º Beatriz Jesus – EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

Infantis B masculino

1º Francisco Pinho – Esc. Sec. Albergaria-a-Velha

2º Gustavo Mourão – Colégio D. José I

3º Rafael Vieira- EB E Sec. Padre António Morais da Fonseca

Iniciados feminino

1º Carolina Cruz – EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

2º Sofia Teixeira – Esc. Sec. Júlio Dinis, Ovar

3º Maria Marques – EB Castro Matosos, Oliveirinha

Iniciados Masculino

1º Pedro Freitas – EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

2º Paulo Pires – EB Monsenhor Miguel de Oliveira, Válega

3º David Rêgo – Esc. Sec. de Estarreja

Juvenis feminino

1º Mariana Oliveira – EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

2º Beatriz Pequeno – Colégio Diocesano Nª Sr.ª Apresentação

3º Beatriz Duarte – Esc. Sec. Júlio Dinis, Ovar

Juvenis masculino

1º Daniel Cruz – Esc. Sec. Marques de Castilho, Águeda

2º Manuel Santos – Esc. Prof. Vasconcelos Lebre, Mealhada

3º Duarte Boas – Esc. Sec. Adolfo Portela, Águeda

Participaram, ainda, alunos com Limitações Funcionais (LF) onde classificaram:

LF Infantis B feminino

1º Beatriz Lopes – EB de Maceda, Ovar

LF Infantis B masculino

1º Daniel Lisboa – EB de Aradas, Aveiro

2º Simão Gomes – EB Fernando Caldeira, Águeda

LF Iniciados feminino

1º Ivone Guimarães – E Sec. Marques de Castilho, Águeda

LF Juvenis masculino

1º Gonçalo Maurício – Esc. Sec. Dr. Mário Sacramento, Aveiro

Nas provas coletivas ficaram classificadas as seguintes escolas:

Coletivos Iniciados feminino

1º EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

2º Esc. Sec. Dr. Mário Sacramento, Aveiro

3º Esc. Sec. Adolfo Portela, Águeda

Coletivos Iniciados masculino

1º EB Dr. Acácio Azevedo, Oliveira do Bairro

2º Esc. Sec. Júlio Dinis, Ovar

3º Colégio Diocesano Nª Sr.ª Apresentação