Ingredientes:



2 copos de água

2 c. (sopa) manteiga

casca de limão

1 c. (café) sal

250g de farinha

1 ovo

1 c. (chá) de fermento

óleo q.b

3 c. (sopa) de açúcar

canela q.b

Preparação:



Ferva a água com a manteiga, o limão e o sal. Junte a farinha mexendo bem até fazer uma bola homogénea. Junte o ovo batido e o fermento. Quando estiver morno amasse muito bem com as mãos. Com a ajuda de um utensílio próprio para fazer churros vá fazendo pequenos troços e coloque-os em óleo bem quente até fritar.

Seque em papel absorvente e cubra com um pouco de açúcar misturado com um pouco de canela.