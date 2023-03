Shop Soy de frango com rebentos de soja e legumes

INGREDIENTES

4 peitos de frango sem pele

500 g de rebentos de soja

1/2 couve chinesa

1 cenoura

1 cebola

2 talos de aipo

20 g de amendoins torrados

3 colheres (sopa) de azeite

6 colheres (sopa) de molho de soja

1 colher (sopa) de farinha maisena

Coentros q.b.

Sal e pimenta q.b.

Preparação

Corte os peitos de frango em tiras. Arranje a couve chinesa, corte-a também em tiras finas, lave-as e deixe-as escorrer. Rale a cenoura e corte a cebola em meias luas finas. Corte o aipo em fatias finas.

Leve uma frigideira ao lume com o azeite, deixa aquecer, junte as tiras de frango e deixe-as corar bem de ambos os lados. Adicione a couve chinesa, os rebentos de soja, a cenoura, a cebola, o aipo e os amendoins e deixe cozinhar mais 10 minutos.

Numa tigela, deite 5 colheres (sopa) de água, o molho de soja, a farinha maisena e um pouco de coentros picados, rectifique o sal e tempere com pimenta. Adicione ao tacho, em fio e mexendo sempre, e deixe cozinhar cerca de 10 minutos ou até ficar com um molho espesso. Retire do lume e sirva com arroz.