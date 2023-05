Nina Toc Toc é destaque na Festa da Criança de Oliveira do Bairro

O Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, volta a transformar-se num mega parque de diversões totalmente gratuito, nos dias 3 e 4 de junho, para mais uma edição da Festa da Criança.

Nina Toc Toc, a menina alegre e aventureira que conta as suas histórias através da música, é um dos destaques do programa, com um espetáculo marcado para as 16h de dia 4 de junho (domingo). No mesmo dia, mas da parte da manhã, às 10h30, vai decorrer o workshop de música para bebés intitulado “Colherim”.

No dia anterior, sábado, e para além da habitual animação, destacam-se os dois espetáculos “Mini Show Pocoyo”, com início marcado para as 15h e 17h.

Lília Ana Águas, Vereadora da Educação do Município de Oliveira do Bairro, entidade responsável pela organização do evento, recorda que “a Festa da Criança de Oliveira do Bairro é um dos mais diferenciadores eventos do concelho e da própria região, que atrai famílias de várias partes do país, seja pela qualidade do programa, seja pelas condições do próprio espaço, ou pela gratuitidade da entrada e de todas as atividades e atrações”.

A autarca reforça este último aspeto, recordando que “tal como nos anos anteriores, as crianças podem ver todos os espetáculos e participar em todas as atividades e diversões de forma totalmente gratuita”.

As “portas” da edição de 2023 da Festa da Criança abrem às 10h de sábado, encerrando às 22h. No domingo, o certame abre também às 10h, encerrando às 20h.

Paralelamente aos espetáculos, o Espaço Inovação contará ainda com ateliês lúdicos e recreativos, experiências científicas e workshops, a que se juntam em permanência insufláveis, carrosséis, kartódromo, jogos tradicionais e ainda discoteca e salão de beleza para crianças, entre outras atrações.

Com todas as condições para as famílias passarem um dia memorável, o recinto vai contar com uma área de restauração e de barraquinhas exploradas pelas associações locais, para quem quiser almoçar e jantar, a que se juntam os vendedores ambulantes de gelados, algodão doce, ”tripas”, pipocas e outras delícias tão apreciadas pelos mais novos.

O Espaço Inovação está localizado na Zona Industrial de Vila Verde, no concelho de Oliveira do Bairro.