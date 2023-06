Bolo de nozes com ovos moles

Ingredientes:

5 ovos

240 g de açúcar

150 g de manteiga

amolecida

1 dl de café forte

240 g de farinha

1 colher (chá) de fermento em pó

150 g de miolo de noz moído

Manteiga para untar

Farinha para polvilhar

PARA OS OVOS MOLES

250 g de açúcar

3 dl de água

15 gemas

Preparação:

Barre uma forma com manteiga e polvilhe-a com farinha e ligue o forno a 180ºC. Entretanto faça os ovos-moles: leve ao lume um tacho com o açúcar e a água, deixe ferver durante 10 minutos, retire do lume e deixe arrefecer um pouco. Corte as gemas com a ponta de uma faca, junte-as à mistura do açúcar, misture bem e leve de novo ao lume mexendo sempre até ferver. Retire do lume e deixe arrefecer.

Bolo: deite as gemas para uma tigela, junte o açúcar e a manteiga e bata bem. Adicione o café, a farinha, o fermento e as nozes moídas e mexa bem. Bata então as claras em castelo, junte-as à mistura e envolva delicadamente. Verta o preparado anterior para a forma e leve ao forno durante 40 minutos. Verifique a cozedura com um palito, retire do forno, deixe arrefecer um pouco, desenforme e deixe arrefecer bem. Corte o bolo em duas partes, cubra a metade inferior com metade dos ovos-moles, reponha a parte de cima e cubra todo o bolo com resto dos ovos-moles. Decore com nozes.