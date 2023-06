Areias de mel

Ingredientes:

330 g de farinha

200 g de manteiga

80 g de açúcar

1/2 limão

4 c (sopa) de mel

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180°. Entretanto, peneire 330g de farinha para uma tigela.

Junte o açúcar, a raspa do limão, o mel e a manteiga cortada em bocados.

Com a ajuda de um pouco de farinha, tenda a massa em bolinhas do tamanho de uma noz. Leve-as a cozer, em forno médio, num tabuleiro previamente untado com manteiga e farinha.

Os bolinhos devem ficar com um tom muito claro. Passe-os por açúcar antes de servir, já frios.

Pode polvilhar com um pouco de açúcar antes de os levar a cozer.