Meio milhar marchou no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro

Cerca de meio milhar de marchantes desfilaram no último sábado, 24 de junho, no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro, para celebrar os Santos Populares. A noite contou ainda com um animado arraial popular e um espetáculo de fogo de artifício.

Participaram as marchas da ADREP, Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, Centro Ambiente para Todos e SOLSIL (infantis), Associação de Beneficência e Cultura de Bustos e a Casa do Povo da Mamarrosa (mistas), e ADREP, Associação de Moradores e Amigos de Lameira, Feiteira e Carvalha/Casa do Povo do Troviscal, Associação dos Trabalhadores do Município de Oliveira do Bairro e Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (adultas).

A “grande alegria e entusiamo de todos” e “o trabalho fantástico das dez marchas participantes, ao nível das coreografias, das músicas e letras e dos seus trajes” foram destacados pela vereadora da CMOB, Lília Ana Águas.

Para além das bancadas repletas de espectadores, o espaço de restauração e arraial também encheu, proporcionando um final de tarde/noite de grande festa, com o apoio de seis tasquinhas, exploradas por associações.

O desfile das marchas terminou com um espetáculo pirotécnico, que fez a passagem para o arraial popular, com música ao vivo e inúmeros pares de dançarinos, que festejaram os Santos Populares pela noite dentro.