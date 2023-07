Concurso Gastronómico “O meu Bacalhau é melhor que o teu” com inscrições abertas

Até 29 de julho, estão abertas as candidaturas para o Concurso Gastronómico “O meu Bacalhau é melhor que o teu”, que desafia o público não profissional a apresentar a sua melhor receita utilizando o “fiel amigo”, no Festival do Bacalhau que decorrerá de 9 a 13 de agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Os candidatos, segundo nota da autarquia, “terão de apresentar um prato principal cuja proteína principal é o Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa e/ou um ou mais dos seus derivados, valorizando-se a utilização de produtos endógenos da Região de Aveiro”.

Os candidatos devem submeter as suas receitas através do envio do formulário de inscrição acompanhado do um vídeo demonstrativo da elaboração da receita (5 minutos no máximo) e uma fotografia do prato. (Normas de participação e Ficha de Inscrição em www.cm-ilhavo.pt.)

A primeira fase eliminatória será realizada por um painel de três jurados: um representante da Câmara Municipal de Ílhavo, um representante da Vorwerk Premium, parceira do evento, e um chef designado pela Câmara Municipal de Ílhavo, que selecionará as três receitas para a fase seguinte.

A segunda fase da eliminatória será realizada no dia 13 de agosto, no showcooking “O Meu Bacalhau é Melhor que o Teu” com a confeção dos pratos pelos respetivos autores, na presença do Júri que selecionará o melhor dos três.

A organização disponibilizará os ingredientes e o material de cozinha, incluindo o robot de cozinha Bimby, para a realização dos showcookings.

O vencedor será premiado com uma TM6, o último modelo da Bimby.