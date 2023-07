Espetadas do mar

Ingredientes:



200 g de salmão aos cubos

200 g de tamboril aos cubos

8 gambas inteiras

1 courgette às tiras finas

8 tomates cereja

3 c (sopa) de tempero para grelhados

4 espetos de madeira

Preparação:



Enrole os cubos de salmão nas tiras de courgette. Depois coloque em cada espeto, alternadamente, tomate-cereja, gambas, cubos de tamboril e cubos de salmão, envolvidos nas tiras de courgette. Polvilhe com o tempera fácil para grelhados e grelhe as espetadas de ambos os lados, cerca de 15 minutos, até ficarem tostadinhas. Sirva decoradas a gosto.

Sugestão: Derreta 30 g de manteiga na frigideira juntamente com um dente de alhos esmagado e acrescente sumo de 1 limão e regue as espetadas com este molho.