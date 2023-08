Festival Anadia Jovem é ponto alto em semana dedicada aos jovens

Município de Anadia dedica seis dias à juventude do concelho com conjunto de atividades diversificadas.

A semana de 18 a 23 de setembro vai ser inteiramente dedicada à Juventude. A iniciativa, organizada pelo Município de Anadia, contempla uma diversidade de atividades direcionadas aos jovens do concelho, tendo como ponto forte o “Festival Anadia Jovem”.

O programa vai decorrer em vários espaços municipais, por forma a envolver ainda mais os jovens anadienses.

A semana começa com o Workshop “Como dominar o Instagram”, dinamizado por Michelle Cascais, criadora de conteúdos digitais e escritora. A atividade vai decorrer na Biblioteca Municipal de Anadia, entre as 18h30 e as 20h, tendo como público-alvo jovens dos 12 aos 30 anos.

O evento pretende dar a conhecer algumas dicas para gerir eficazmente o Instagram e as estratégias de partilha, bem como a edição, aplicações, material fotográfico, criatividade e técnicas usadas.

Os interessados em participar devem efetuar as respetivas inscrições para o e-mail: biblioteca@cm-anadia.pt ou através do telefone 231 519 090.

Na terça-feira, dia 19 de setembro, também na Biblioteca Municipal, entre as 16h e as 20h, realiza-se uma experiência num simulador profissional de motociclismo. A atividade, que tem uma vertente solidária, é dirigida a jovens dos 12 aos 30 anos.

Neste sentido os interessados em participar devem levar consigo um bem alimentar ou uma peça de vestuário. Pretende-se, assim, suprir necessidades de agregados familiares mais carenciados, apoiando pessoas em situações de vulnerabilidade e sensibilizando a sociedade para questões sociais importantes. De realçar que os bens recolhidos serão encaminhados para a Rede Social de Anadia para, posteriormente, serem entregues a agregados familiares carenciados.

Na quarta-feira, dia 20, no Parque Urbano de Anadia, tem lugar, entre as 14h e as 19h, desportos de aventura, nomeadamente escalada, slide e teia, e touro mecânico. Esta atividade é aberta à comunidade. Para além de proporcionar diversão e entretenimento, é também objetivo oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal, enfrentando desafios, superando medos e limites, e a descoberta de habilidades individuais e motoras. Este dia contará ainda com animação musical a cargo do Rupture Dj.

Na quinta-feira, dia 21, entre as 18h30 e as 20h, o Museu do Vinho Bairrada acolhe a masterclass “Uma experiência sensorial na prova” (sem álcool), dinamizada pela enóloga Arminda Ferreira, dirigida a jovens dos 12 aos 18 anos. Pretende-se, desta forma, desenvolver a capacidade de observação e análise sensorial, com base em critérios como aroma, sabor, equilíbrio e complexidade, procurando encorajar um senso de exigência e apreciação pela qualidade em geral.

As inscrições devem ser efetuadas para o e-mail: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com ou através do telefone 231 519 780.

A semana da Juventude termina com mais uma edição do “Festival Anadia Jovem” que decorre na sexta-feira e no sábado, respetivamente 22 e 23 de setembro.

À semelhança dos anos anteriores, decorrerá no anfiteatro do Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho), em Anadia. No primeiro dia do evento, sexta-feira, a animação estará a cargo de Síndrome B, Nenny e os Dj’s Fifty, Kosmic e Tiede. No sábado, o palco do Festival conta com a presença do Bairrada Krew, T-Rex e os Dj’s Pedro Moniz e André Cardoso. As entradas no recinto são gratuitas.