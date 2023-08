Grupo de lojas multimarca MOOD, com presença online, inaugura sede em Oiã

O grupo MOOD, com lojas físicas e vertente online, inaugurou, no passado sábado, dia 12, a sua sede, na Zona Industrial de Oiã. Localizado com frente para a N335, este espaço vai concentrar os escritórios, armazém, a gestão das vendas online e uma loja outlet multimarcas.

Com a primeira loja aberta em Oliveira do Bairro, há apenas quatro anos, o grupo MOOD tem crescido de forma sustentada, tendo entretanto aberto, em 2021, uma loja em Cantanhede (no Freixial Shopping), com 400m2; e, em 2022, em Portimão.

O projeto MOOD foi pensado como multimarca, tendo em conta que, atualmente, esta oferta já era escassa e havia procura nesse sentido. “O monopólio criado pelos grandes grupos fez com que várias marcas crescessem e com diversidade”, explicam os gerentes Mónica Seabra e Rafael Almeida, que têm neste momento dois objetivos bem definidos: expandir a rede de lojas multimarca e, por outro, intensificar a presença online, através do site www.moodshop.pt, podendo ainda e muito em breve ser o maior outlet da Região Centro.

“Decidimos avançar para este projeto por etapas, mas estamos já a equacionar aumentar a área dedicada a esta loja [Oiã] antes do Natal”, salienta Rafael Almeida, satisfeito com a afluência na primeira semana de abertura, que “superou as nossas melhores expectativas”.

Nas lojas MOOD pode encontrar roupa casual, de homem, mulher e criança. “Vestimos desde o bebé à avó”, frisa a gerente Mónica Seabra, e para os diferentes segmentos: médio baixo, médio e médio alto.

Crescer no online é prioridade

O projeto online da MOOD vinha sendo trabalhado há cerca de dois anos, tendo a página sido aberta ao público há dois meses. “A nossa presença de venda através das redes sociais (Facebook e Instagram) já justificava um site. Decidimos avançar, mas quisemos criar uma página pensada para o futuro, que se vai adaptando às tendências do mercado e também às necessidades do cliente”, afirmam os responsáveis.

Um dos principais objetivos é um envio rápido, em 24-48h, com opção de recolha em loja. “Já conseguimos que encomendas feitas até às 15h/16h sejam entregues, na maioria dos casos, no dia seguinte. Procuramos ir sempre mais além daquilo que as pessoas encontram habitualmente nos sites e noutras encomendas online.”

Também com o site e à semelhança das lojas físicas, o objetivo é ter, durante todo o ano, uma vasta oferta, com artigo promocional.

“O nosso outlet também se diferencia dos demais, pelo horário alargado: está aberto de domingo a domingo (incluindo feriados) e não fecha à hora de almoço.” Para além da vertente outlet, “também temos sempre coleção atual nas lojas”.

A MOOD trabalha com todo o território nacional e todos os países da União Europeia (e em casos pontuais, fora da UE).

O grupo já conta com uma vasta equipa – “quatro deles já totalmente dedicados ao online”, frisa Mónica Seabra – e totalmente focada nos princípios e objetivos da empresa. “A administração do grupo define as linhas de orientação, mas está sempre disponível para ouvir as sugestões de melhoria de toda a equipa”, confirma Rafael Almeida.

Marcas representadas na MOOD

A MOOD trabalha diretamente com um leque variado de marcas. Nestas lojas pode encontrar artigos de marcas como:

Levi’s, Lois, Replay, Jack & Jones, Only, Vero Moda, EXÉ, Cubanas, Desigual, Havaianas, Giuseppo, #VDR, Name It, Vila, Fila, Ellesse, Adidas, Puma, Palladium, New Balance, Mariamare, Colcci, Tiffosi, Eastpak e… outras se seguirão.