Sérgio Fernandes (de Canelas, Anadia) sagra-se campeão nacional de tiro

Sérgio Fernandes, residente em Canelas, no concelho de Anadia, esteve em grande destaque no Campeonato Nacional de Tiro Desportivo em Pistola de Velocidade, tutelado pela Federação Portuguesa de Tiro e que se realizou na Carreira de Tiro do Centro Desportivo Nacional do Jamor.

Tendo já conquistado no passado mês de junho, o título de Campeão Regional Centro Veteranos 2023 nesta modalidade, o bairradino, atleta da Equipa de Tiro do Exército, conquistou deste feita os títulos de Campeão Nacional Veteranos e Campeão Nacional Absoluto 2023.

A prova de pistola de velocidade é considerada modalidade olímpica e consta na execução de séries de 5 disparos para 5 alvos, um para cada alvo, com os mesmos colocados à distância de 25 metros do atirador, nos tempos de 8 segundos, 6 segundos e finalmente em 4 segundos.

Após a prova de qualificação, com a realização das séries de competição definidas pela International Shooting Sport Federation (ISSF), o atleta bairradino apurou-se para competir na final olímpica com a conquista do primeiro lugar.

Composta pelos melhores 6 atletas da qualificação, a final olímpica decorre pelo método de acertos ou falhas de tiros nos centros dos 5 alvos, disparados no tempo total de 4 segundos, sendo eliminados sucessivamente os atletas com menos acertos.

Na final olímpica, Sérgio Fernandes subiu ao primeiro lugar do pódio pela eliminação dos atletas finalistas, conquistando assim o título de Campeão Nacional 2023 em Pistola de Velocidade.