Crocante de Frango

Ingredientes:

400g de peito de frango

sal e pimenta q.b.

sumo de ½ limão

4 batatas

1 pão de centeio

azeite

2 ovos

óleo para fritar

Preparação:



Corte os peitos de frango em pedaços pequenos. Tempere com sal, pimenta e sumo de limão. Reserve.

Entretanto, coza as batatas em água com sal e passe-as pelo passe-vite até obter um puré. Corte também o pão em pedaços e triture-o muito bem. Reserve.

Salteie os pedaços de frango num pouco de azeite numa frigideira antiade-rente.

Depois da carne ligeiramente cozinhada envolva-a no puré e molde pequenas bolinhas. Espete um palito em cada dois pedaços e passe pelos ovos batidos e pelo pão de centeio ralado. Frite em óleo e sirva com salada.