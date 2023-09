Semana da mobilidade em Águeda pede mudança de hábitos

“Combina e Move-te!” é o “slogan” da Semana Europeia da Mobilidade, uma iniciativa que já faz parte do calendário de muitas cidades por toda a Europa, a que a Câmara Municipal de Águeda se associa, uma vez mais, com um conjunto alargado de atividades, que vão acontecer a partir de 16 de setembro. As ações previstas envolvem a parceria com várias instituições, de cariz cultural, social ou educativo do concelho, bem como com as Juntas e Uniões de Freguesias.

“Promover os meios suaves de mobilidade, adotar medidas sustentáveis e praticar atividade física de forma regular são algumas das premissas de atuação do Município a que damos enfoque ao longo do ano, com a realização de várias iniciativas e dinamização de projetos, numa estratégia pensada para a sustentabilidade e sensibilização para as alterações climáticas”, salientou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, que convida a população a aderir às ações que vão ser realizadas durante esta semana temática.

Programa diversificado

As atividades desta semana arrancam já este sábado, dia 16, com a chegada a Águeda da 4.ª etapa da 3.ª edição da Volta a Portugal Feminina.

Em parceria com o Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC), estão agendadas seis caminhadas, entre o próximo domingo, dia 17, e quinta-feira, dia 21 de setembro: Águeda (dia 17, às 9h, com ponto de encontro no IVV), Macinhata do Vouga (dia 18, às 19h30, Largo da Capela); Mourisca do Vouga (dia 19, às 20h, Pioneiros), Aguada de Cima (dia 20, às 20h, Centro de Saúde), Barrô e Aguada de Baixo (dia 20, às 21h, Largo Dr. António Breda) e Fermentelos (dia 21, às 21h, salão da Junta de Freguesia).

Para terça-feira, dia 19, no Café-Concerto do Centro de Artes de Águeda, está agendada uma ação de sensibilização com elementos da GNR de Águeda. Trata-se de uma conversa dirigida a educadores, auxiliares e outros profissionais ligados à ocupação de tempos livres, que irá abordar como caminhar e pedalar em segurança nas vias e espaço público.

A pedalar vão também estar alguns voluntários – e quem se quiser associar – durante a tarde dos dias 19 e 21, em frente a sede do Laboratório Vivo para a Descarbonização de Águeda, que, numa parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, vão disponibilizar as bicicletas geradoras de energia.

No dia 22 de setembro, o Dia Europeu Sem Carros, com início no Largo 1.º de Maio, irá decorrer a 21.ª edição da CERCIAG em Movimento, onde serão dinamizadas diversas atividades culturais e desportivas, para além de estarem agendadas várias ações de sensibilização no âmbito do projeto municipal Escolas com Pedal, uma Cicloficina (durante a manhã, na Secundária Marques de Castilho) e ainda uma caminhada noturna, em parceria com o CMMC e tendo como ponto de encontro, às 21h, no Largo 1.º de Maio.

Durante a manhã de sábado, dia 23 de setembro, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre promove mais uma edição do Contos a Pedal e para dia 24 está prevista a realização do Trail dos Arrozais. A Semana Europeia da Mobilidade encerrará, no domingo, dia 1 de outubro, com o Cicloturismo, em parceria com a União de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira. Entre dias 16 e 22 de setembro a entrada no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga é grátis.