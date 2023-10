Pastéis de massa tenra de pescada e cenoura

Ingredientes:

Massa:

250 g de farinha

1 c (sopa) de banha

1 c (sopa) de azeite

1,5 dl de água

sal

Recheio:

300 g de pescada

6 cenouras

azeite q.b.

sal e pimenta q.b.

noz moscada q.b.

Preparação:

Peneire a farinha para uma tigela e junte a banha derretida, o azeite e a água morna com um pouco de sal. Trabalhe os ingredientes rapidamente e bata a massa muito bem sobre uma bancada. Coloque-a sobre um prato polvilhado com farinha e cubra-a com uma tigela aquecida (passe a tigela por água a ferver e enxugue-a rapidamente).

Deixe a massa descansar durante uma hora.

Entretanto, para o recheio, coza a pescada e as cenouras cortadas. Reduza as cenouras a puré e retire a pele e espinhas à pescada. Pique a cebola e deixe refogar um pouco com um fio de azeite. Junte o puré de cenoura e a pescada em lascas. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.

Estenda a massa e corte em pequenos quadrados. Em cima de metade dos quadrados disponha um pouco de creme de cenoura e tape com os restantes quadrados. Pincele com a gema e leve ao forno pré-aquecido, a 180°, até dourar.