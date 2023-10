Desafios e soluções para a Habitação apontados nas Conferências de Outono, em Anadia

O tema “Habitação” está na ordem do dia e foi o escolhido para o arranque da 2.ª edição das Conferências de Outono, organizadas pelo Município de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting. Naquela manhã de trabalho, realizada no Cineteatro Anadia, no dia 29 de setembro, num debate moderado por Mira Amaral, os oradores traçaram o problema, as razões para o mesmo e avançaram algumas soluções.

