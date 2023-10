Fim de semana dedicado ao Teatro no Aveirense

Esta sexta-feira, assista à peça “O Salto” e, no domingo, dia 5, a “Negative Space”, no Teatro Aveirense.

O Teatro Aveirense apresenta duas propostas na área do Teatro, para o próximo fim de semana. A começar já na sexta-feira, dia 3 de novembro, com a peça “O Salto”, de Tiago Correia/A Turma, às 21h30.

O Salto é um projeto de investigação e dramaturgia original sobre a emigração portuguesa nos anos 60/70, que pretende levantar o véu a um período da história recente que, por diversos motivos, se mantém muitas vezes como um tabu – pela miséria e obscurantismo em que se vivia, pela opressão da ditadura ou porque invoca o tema dissidente da deserção à guerra colonial.

Um jovem, envolvido em esquemas, endividado e perseguido, faz-se de “passador” para explorar um grupo de jovens que, como ele, mas por diferentes motivos, quer atravessar a fronteira a salto. Depois de uma perseguição policial nas proximidades da fronteira, um trágico acidente de carro acabará por colocar em risco os que confiaram na palavra dele.

Uma rapariga que quer reencontrar a família, uma criança por ela protegida, um desertor e uma revolucionária procurados pela polícia, são os outros tripulantes desta viagem. Gravemente feridos pelo acidente, a necessitar de cuidados médicos e nas malhas de uma busca policial, terão de fazer escolhas difíceis sobre quem segue em frente e quem fica para trás.

Um drama que se inspira em testemunhos reais para registar e desconstruir memórias vivas da história portuguesa e construir uma trágica situação limite, que impele as personagens – na luta por melhores condições de vida – a enfrentarem a própria morte e a revelarem as contradições mais profundas da natureza humana.

A peça é para maiores de 16 anos e o preço é de 5 euros.

“Negative Space” no domingo

No domingo, dia 5 de novembro, às 19h, a proposta foca-se em “Negative Space”.

É com esta singular proposta de Mole Wetherell e dos Reckless Sleepers em apresentação única que se encerra a programação de palco do Festival Internacional de Marionetas do Porto (fimp’23).

“Para começar, construímos uma estrutura de madeira do tamanho de uma sala e forramo-la com gesso cartonado. Durante várias semanas, dedicamo-nos a destruí-la e a juntar os fragmentos da sua destruição. O resultado é este “Negative Space”. De uma tela em branco emerge algo fantástico. É uma história de amor. É uma comédia. É ação, é cortante, é melodrama… e nem uma única palavra é dita. De repente, diferentes histórias possíveis giram em espiral, em direção a um final,” avança Reckless Sleepers.

Trata-se, de facto, de um espetáculo vertiginoso e desconcertante. Esta peça, que de cada vez que se apresenta se torna mais irrepetível, dá início a uma nova parceria com a cidade de Aveiro e o Teatro Aveirense.

A peça é para maiores de 12 anos e o preço é de 5 euros.