ACIB celebra 30.º aniversário em festa e identifica caminhos para trilhar futuro

A proximidade com o tecido empresarial da região, a criação de valor e o reforço da massa crítica com o alargamento do número de associados, continuam a ser os grandes objetivos da Associação Comercial de Industrial da Bairrada (ACIB), vincados nas celebrações dos 30 anos, na passada quinta-feira, dia 14, no Hotel Cabecinho, em Anadia.

Cerca de sete dezenas de associados e outros convidados juntaram-se à mesa para celebrar a data, homenagear e agradecer a quem já dirigiu os seus destinos nestas três décadas e lançar gritos de alerta para os desafios que os novos capítulos vão escrever na economia da região, com o apoio e os serviços desta importante associação empresarial da Bairrada.

Em entrevista, o presidente da ACIB, Renato Almeida fala do presente e aponta desafios para o futuro da Associação.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 21 de dezembro.