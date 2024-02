Broas doces com passas

Ingredientes:

80 g de fermento de padeiro

1 dl de leite morno

500 g de farinha de trigo

250 g de farinha de milho

300 g de abóbora cozida e escorrida

100 g de manteiga

0,5 dl de azeite

3 ovos

1 pitada de sal fino

100 g de passas

100 g de miolo de noz picado

Ovo para pincelar

150 g de açúcar

Preparação:



Numa tigela desfaça o fermente no leite e envolva as farinhas, a abóbora e a manteiga. Junte também o azeite, os ovos e o sal. Amasse muito bem até a massa se pespegar das mãos.

Adicione ao preparado as passas e as nozes. Deixe a massa repousar em local quente até atingir quase o dobro do tamanho.

Corte-a em pedaços pequenos, faça bolas e coloque-as em tabuleiros untados e polvilhados com farinha. Deixe levedar até atingir quase o dobro do tamanho.

Pincele as bolas de massa com ovo batido e polvilhe com o açúcar. Leve a cozer a 190.º C por cerca de 25 a 30 minutos.