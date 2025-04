Vagos recebe a 1.ª edição do maior festival dedicado aos moinhos em Portugal

Nos dias 12 e 13 de abril, Vagos une esforços com Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha, Águeda e Nelas, para receber a primeira edição do Festival dos Moinhos de Portugal.

Nos dias 12 e 13 de abril, Vagos une esforços com outros quatro municípios – Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha, Águeda e Nelas – para receber a primeira edição do Festival dos Moinhos de Portugal, um evento que visa envolver a comunidade e atrair visitantes para a descoberta do valioso património molinológico português. Com um programa diversificado e imersivo, esta celebração enaltece a tradição dos moinhos e destaca a sua importância na atualidade.

No dia 12 de abril, o dia começa com uma “Caminhada pela Natureza” que percorre o PR3 – Percurso Natura e o PR4 – Trilho das Levadas das Azenhas. Durante a manhã, o Museu do Brincar acolhe a oficina de construção de moinhos de vento e, logo depois, realiza-se a oficina de Broa Mimosa, onde será possível experienciar todo o processo de fabrico, desde a moagem do milho à confeção da massa e colocação no forno. Ainda de manhã, poderá fazer uma caminhada aos Lavadouros, com visita à Azenha Barreto e, no fim, provar a Broa Mimosa e outros produtos locais.

De tarde, na Aldeia do Boco, realiza-se uma prova de Vinhos “4 Lugares, 4 aromas”. Esta prova dos vinhos da região DOC Bairrada com a harmonização de sabores locais, e realizada pelo sommelier Paulo Vale, é a conjugação ideal para, de forma descontraída, conhecer as suas características organoléticas enquanto se desfruta de uma caminhada pelas azenhas e lavadouro do Boco.

A meio da tarde, as atividades concentram-se na Casa-Museu Gandaresa de Santo António de Vagos com confeção e venda de pão caseiro, Jogo da Malha e Jogos Tradicionais e um Showcooking Gandarês com degustação com o Chef Tony Martins & Grupo Folclórico de Santo António, para toda a família. O jantar nesse dia será no Pátio da Casa Gandaresa onde se unem os sabores de antigamente com um toque de modernidade preparado pelo Chef Tony Martins em conjunto com o Grupo Folclórico de Santo António de Vagos. No final do jantar, seguem-se diversos momentos culturais.

Para domingo de manhã, a oferta é muita. A começar no Parque da Azenha e no Moinho de Ouca, com visitas guiadas aos moinhos, contos no moinho, jogos tradicionais no parque, passando pela oficina “Mamamia, faz a tua pizza!”. Ao meio-dia, haverá uma degustação de produtos locais harmonizados com Espumante Quinta da Pedreira, de Ouca, na companhia do sommelier Paulo Vale, e às 12h30, “Há Piquenique no Parque!”.

De tarde, há muito para fazer na Lagoa de Calvão: visitas guiadas ao Moinho Ti Pascoal, jogos tradicionais, Feira de Troca de Livros, mostra gastronómica com degustação de pratos de chef – Há “Chef” no Parque! – , e a Hora do Conto com declamação de Histórias de Encantar.

O programa detalhado (e a inscrição nas atividades) pode ser consultado no site da Câmara Municipal de Vagos.

Integrado na “Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills”, o Festival dos Moinhos de Portugal junta cinco municípios, mais de 25 moinhos e o contributo essencial de mais de 30 associações culturais, proporcionando mais de 50 experiências imersivas. Um verdadeiro encontro com a história, onde as tradições molinológicas se redescobrem e ganham novos significados. O evento conta com o apoio do Turismo de Portugal.