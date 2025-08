Vagos Metal Fest espera 20 mil pessoas e anuncia Godsmack para 2026

Entre hoje, dia 31 de julho e o próximo domingo, 3 de agosto, a Quinta do Ega, em Vagos, volta a transformar-se no epicentro do metal em Portugal. Com um cartaz que cruza lendas do género e novas promessas, a organização do Vagos Metal Fest espera atrair cerca de 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias.

Além do cartaz musical – onde se destacam nomes como POD, Hatebreed, Mayhem, Moonspell, Black Flag, Candlemas ou Dying Fetus –, a edição deste ano apresenta duas novidades estruturais de relevo: um parque de autocaravanas e capacidade duplicada no glamping, em resposta à crescente procura. O recinto, mais funcional, contará com dois palcos dispostos lado a lado, facilitando a circulação de público e a logística dos espetáculos.

A programação inclui ainda atividades como Trash Charcles – um espetáculo alternativo com fogo ao estilo “Mad Max” –, aulas de ioga, massagens, estúdio de tatuagens, street market, beer garden e um food court expandido, com o dobro da oferta habitual. O passeio de barco moliceiro pelo Boco, introduzido na edição passada, volta a integrar a proposta do festival, reforçando ligação do evento ao território.

Com um orçamento a rondar um milhão de euros, o Vagos Metal Fest gera, segundo o presidente da câmara municipal, João Paulo Sousa, um impacto equivalente na economia local, dinamizando o comércio e a restauração da vila. “Todos beneficiam”, sublinhou o autarca, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, destacando também o envolvimento da freguesia e dos serviços municipais na concretização da iniciativa.

Para Fernando Julião, presidente da junta de freguesia de Vagos e Santo António, o festival é já um marco identitário que coloca a vila no mapa nacional e internacional. “Dá realce ao nosso povo e à nossa terra. Estão todos de parabéns”, afirmou.

Gonçalo Neves, da equipa organizadora, já antecipa o futuro: durante a edição de 2025, estarão à venda os primeiros bilhetes para o Vagos Metal Fest 2026, que decorrerá de 7 a 9 de agosto e terá como primeiro cabeça de cartaz os norte-americanos Godsmack. A banda, atualmente em hiato, não atua em Portugal desde 2001.

Afonso Ré Lau