AltAmbiente contou com 58 jovens a intervencionarem várias áreas na Mealhada

O projeto, dirigido para jovens dos 14 aos 30 anos, é promovido pelo Município da Mealhada em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Foram 58 os jovens que integraram o programa Brigada AltAmbiente 2025 durante sete semanas, participando em diversas atividades do Município da Mealhada, das áreas do ambiente à cultura, da educação à ação social.

O programa terminou no passado dia 14 de agosto, após sete semana de atividades diversificadas.

Do apoio às Atividades de Animação e Apoio à Família em três jardins de infância do concelho, à colaboração no reacondicionamento e digitalização de documentação do Arquivo Municipal, dos trabalhos de jardinagem, como mondas, rega, limpeza de papeleiras e envasamento de plantas às campanhas de sensibilização para a limpeza de dejetos caninos, em especial nos jardins do centro do Luso, da divulgação e promoção de atividades e eventos municipais à recolha de lixo em várias zonas do concelho, da recolha de biorresíduos a trabalhos de manutenção e limpeza no Parque da Cidade.

Colaboraram ainda na Loja Social Roda Viva e participaram na distribuição de flyers do programa Radar Social, acompanharam o grupo Erasmus+ em algumas das suas atividades, realizaram a pintura do mural do forno comunitário no Parque da Cidade, colaboraram com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Mealhada na recolha de beatas de cigarro, participaram no Dia Nacional da Conservação da Natureza, apoiando a logística da inauguração do mural da biodiversidade do CIA e a manutenção do reforço ecológico do parque e assinalaram o Dia Internacional da Juventude, participando nas atividades.

O projeto, dirigido para jovens dos 14 aos 30 anos, é promovido pelo Município da Mealhada em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), no âmbito do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. Este é já o quarto ano consecutivo do projeto no concelho.