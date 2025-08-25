Auxílios económicos para alunos do 1.º CEB aprovados na Mealhada

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, os auxílios económicos aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) inseridos nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família. Foram contempladas 82 candidaturas.
Segundo nota da autarquia, “para o ano letivo 2025/2026, foram rececionadas 89 candidaturas, sendo que, destas, apenas 82 reúnem condições de atribuição, tendo sido excluídas 7 candidaturas, por se posicionarem no escalão 3.º ou 4.º de abono de família, ou por falta de entrega de documentação”.
Das candidaturas validadas, 23 reúnem condições para beneficiar de escalão A, e 59 reúnem condições para beneficiar de escalão B, refere ainda aquela nota, onde se lê também que “aos alunos que se encontram posicionados no 1.º escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família – escalão A, é concedido apoio económico no valor de 45 euros, enquanto aos posicionados no escalão B, é concedido apoio económico no valor de 35 euros”.