Duarte Novo (CDS) afirma querer continuar a fazer crescer Oliveira do Bairro

Foi no Quartel das Artes, praticamente cheio, que o CDS-PP apresentou, no dia 31 de julho, a recandidatura de Duarte Novo à presidência da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Além de Duarte Novo, o CDS anunciou Ana Rita de Jesus como candidata à presidência da Assembleia Municipal, enquanto Acílio Ferreira recandidata-se a um último mandato à União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. As restantes candidatas às Juntas de Freguesia são: Beatriz Miranda a Oliveira do Bairro; Gina Diogo a Oiã; e Donzília Samagaio à Palhaça. O mandatário da candidatura é Álvaro Pires dos Santos (Dr.).

