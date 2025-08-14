Funeral de Mário Kalssas realiza-se hoje, em Vagos

O funeral de Mário Kalssas realiza-se hoje, dia 14 de agosto, pelas 18h, na Igreja da Misericórdia, em Vagos. Mário Kalssas, campeão nacional e nome incontornável do motocross nacional, faleceu ontem, dia 13 de agosto. Tinha 68 anos. Natural e residente em Vagos, Mário Kalssas é uma referência e um ídolo para muitos adeptos da modalidade.

O seu extenso palmarés distingue-se de todos os outros em termos de internacionalizações. De resto, a presença constante em provas internacionais fez de Kalssas um dos dois pilotos portugueses a participar em todas as provas por seleções alguma vez realizadas sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo.

Foi cinco vezes campeão nacional de Motocross em 250cc (1987/88) e 500cc (1987/88/89). Representou Portugal em competições como o Motocross das Nações (França 1988); Troféu das Nações (Suécia 1984) e Taça das Nações (Itália 1981/82 e Suíça 1983).

Mário Kalssas

Em nota de pesar, Victor Rocha, presidente do Moliceiro Vespas Clube diz que “foi com profunda e sincera consternação e com um imenso pesar que tomamos conhecimento do falecimento do campeoníssimo Mário Kalssas”.

“Neste momento de luto e de dor, apresento à família, bem como a todos os apaixonados pelo desporto motorizado e no meu próprio, os meus sinceros pêsames, transmitindo os meus profundos sentimentos pela perda sofrida”, acrescenta, frisando ainda que “para os amantes das duas rodas e para todos os portugueses perdurará na memória de cada um de nós, com inquestionável carinho e apreço”.

Também a Federação de Motociclismo de Portugal sublinha que “mais do que um piloto, Mário foi um verdadeiro apaixonado pelas duas rodas, deixando a sua marca não apenas pelas conquistas e exibições em pista, soma nos vários títulos nacionais de Motocross num palmarés recheado, mas também pela dedicação, espírito de luta e amor incondicional à modalidade”, uma vez que “ao longo da sua carreira, construiu um legado de vitórias e respeito, inspirando gerações de pilotos e entusiastas”.

“Sempre com um sorriso e pronto a ajudar, Mário Kalssas representou o verdadeiro espírito do Motocross: entrega total, camaradagem e superação”, destaca a FMP.