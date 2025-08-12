A Câmara de Águeda aprovou, por maioria, novo acordo de cooperação com o município de Aveiro, a IP – Infraestruturas de Portugal – e a CP – Comboios de Portugal –, para a criação e relocalização de apeadeiros na Linha do Vouga. O documento, que substitui uma deliberação anterior, teve voto contra do vereador Luís Pinho (PS) e abstenção de Antero Almeida (CDS).
Linha do Vouga vai ganhar novos apeadeiros em Águeda e Aveiro
Em Águeda, prevê-se um novo apeadeiro no Ninho de Águia – junto à Secundária Adolfo Portela – e a relocalização dos de Aguieira e Mourisca do Vouga.