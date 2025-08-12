Mealhada anda a rir com vontade e vai continuar no dia 23 de agosto

Depois de uma estreia de casa cheia, com cerca de 60 pessoas e gargalhadas espontâneas no passado dia 5 de julho, o Theatro Caffé Comedy Club confirmou aquilo que já se suspeitava: a Bairrada tem sede de comédia. Entre piadas certeiras, copos bem servidos e o cheirinho a leitão ali ao lado, a noite marcou o início de uma nova tradição na Mealhada.
Outra boa notícia é que o ambiente volta a ficar animado no dia 23 de agosto (sexta-feira), às 22h30, novamente no Theatro Caffé, no centro da cidade, com novas caras no cartaz e as anfitriãs de sempre: Catarina Matos e Rita Leitão, duas comediantes que não perdoam uma boa oportunidade de fazer rir o público.
O conceito mantém-se: um evento mensal de stand-up comedy, com convidados surpresa que vão do talento emergente aos nomes que vamos reconhecendo do pequeno ecrã. Nunca se sabe quem pode aparecer, mas uma coisa é certa, a boa disposição é garantida e… a entrada é gratuita.