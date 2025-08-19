São Jacinto acolhe Festival Dunas com espetáculos nos céus e em terra

Show aéreo e concertos de Gisela João, Ana Bacalhau e David Fonseca marcam evento que decorre de 22 a 24 de agosto.

Fotos: DR

A Baía de São Jacinto, em Aveiro, prepara-se para receber o Festival Dunas, de 22 a 24 de agosto, que promete dois dias de proezas aéreas e uma programação musical de excelência, com nomes como Gisela João, Ana Bacalhau e David Fonseca.

No sábado, 23 de agosto, pelas 15h, o céu da Baía de São Jacinto será palco do Aveiro Air Show, um espetáculo aéreo de duas horas com seis tipos de aeronaves: YAK 52, EXTRA 330, CITABRIA, FANTASMA, RV 7 e C337 SKY MASTER.

A zona de expositores contará com a presença da ANAC, do Quiosque da Aviação, do AeroClube de Viseu, simuladores de voo e dos paramotores AIRBOSSDUNAS, oferecendo aos visitantes uma imersão no universo da aviação.

No domingo, o Fly-In Dunas fará as delícias dos apaixonados pela aviação, com a concentração de dezenas de aeronaves na pista do Regimento de Infantaria n.º10.

A vertente musical arranca na sexta-feira, 22 de agosto, com Gisela João, às 22h, na Praça Carlos Roeder. A fadista, que celebra 12 anos de carreira, apresenta um novo álbum que presta homenagem à liberdade, com arranjos originais que reforçam a sua identidade artística singular. No mesmo dia, às 18h30, a dupla Best Youth sobe ao palco do Cais da Rampa, junto à Ria de Aveiro, para um concerto intimista ao pôr do sol. Com o espetáculo “Everywhen”, Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves exploram o conceito de tempo, numa performance que combina música e elementos visuais para criar uma experiência envolvente.

No sábado, após o espetáculo aéreo, Ana Bacalhau atua, às 22h, na Praça Carlos Roeder. Conhecida pela sua entrega apaixonada, a cantora apresenta temas como o single “Orelhas Moucas”, um malhão animado que reflete a sua crescente influência como autora. Mais cedo, às 18h30, Minta & The Brook Trout oferecem outro momento intimista junto à Ria, com canções do seu quinto álbum, incluindo singles como “Cantaloupe” e “Please Make Room For Me Please”. O concerto poderá incluir inéditos, gravados no estúdio Louva-a-Deus, em Lisboa.

O festival encerra no domingo, 24 de agosto, às 18h, com David Fonseca, na Praça Carlos Roeder. O músico, conhecido pelos Silence 4 e pela carreira a solo, traz uma atuação multimédia que revisita êxitos como “Someone That Cannot Love” e “Futuro Eu”. Com mais de dez álbuns editados, incluindo o recente “Living Room Bohemian Apocalypse”, Fonseca promete um final memorável.

Com um programa que combina música, natureza e desporto, o Festival Dunas de São Jacinto 2025 potencia a vivência dos valores naturais, do turismo militar, da cultura e do convívio em família, convidando todos a três dias de animação e partilha num dos cenários mais emblemáticos do litoral português.

Inscrições abertas

As inscrições para as atividades desportivas do Festival Dunas de São Jacinto, que decorre de 22 a 24 de agosto, já abriram e estão disponíveis até esgotarem. Os interessados podem inscrever-se através do site oficial do evento.

O programa desportivo destaca a ligação à natureza e à cultura marítima da região, oferecendo experiências como o surf, a canoagem e stand up paddle (SUP). Para organizar estas atividades a Câmara Municipal de Aveiro conta a importante cooperação da Associação Desportiva e Cultura de São Jacinto, da Colectividade Popular de Cacia e da Associação de Canoagem de Cacia, entidades e associações desportivas locais, que desempenham um papel de destaque na organização destas iniciativas.

No domingo, 24 de agosto, os visitantes terão ainda a oportunidade de experimentar frisbee, um evento a cargo do clube Gambozinos, e participar num torneio de voleibol de praia, organizado pelo Clube de Voleibol de Aveiro, reforçando o espírito competitivo e comunitário do Festival.

As inscrições para a Prova de Orientação, organizada pelo Ori-Estarreja, também já estão abertas. Este evento, um dos destaques do Festival, desafia os participantes a explorar o território de São Jacinto através de um percurso de navegação.

Outro momento emblemático é a Caminhada ao Molhe Norte, no domingo, que atrai anualmente dezenas de entusiastas da natureza e do pedestrianismo.

O percurso oferece vistas únicas sobre a Ria de Aveiro, o mar e a praia de São Jacinto, proporcionando uma experiência inesquecível. As inscrições também já estão disponíveis.

Para quem não conseguir inscrever-se antecipadamente, será possível tentar a inscrição no local, no dia da atividade, sujeita à disponibilidade, embora a participação não esteja garantida. A Câmara Municipal de Aveiro convida todos a aproveitar estas atividades gratuitas, que celebram o desporto, a natureza e a riqueza cultural de São Jacinto.